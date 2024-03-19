08:43
USD 89.51
EUR 97.50
RUB 0.97
Происшествия

В Ноокене чиновники ради личной выгоды продали земельный участок Лесного фонда

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, незаконно передавших земли Лесного фонда в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, прокуратура района провела проверку в Ноокенском филиале Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.

«Сотрудники районного филиала службы земельных ресурсов, злоупотребляя должностным положением, в целях извлечения выгоды передали гражданину К.К. в частную собственность земельный участок Государственного лесного фонда при Тоскоол-Атинском лесничестве и выдали ему государственный акт», — говорится в сообщении.

В результате государству причинен материальный ущерб на сумму 2 миллиона 63 тысячи 35 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Расследование поручено РОВД Ноокенского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289349/
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
Задержаны чиновники Нарына. Нанесли ущерб свыше 3 миллионов сомов
Руководство Бакай-Атинского отдела образования возместило государственные деньги
Сотрудников Таласского лицея подозревают в злоупотреблениях
Сотрудники фонда развития Иссык-Куля необоснованно выдавали беспроцентные ссуды
Мэрия Оша незаконно выделила земельный участок стоимостью 5 миллионов сомов
Очередные махинации с землей выявили в Иссык-Атинском районе
За поборы с граждан задержана сотрудница Минцифры Кара-Суйского района
Экс-начальника МП «Новопавловское КП» задержали по подозрению в коррупции
Экс-глава Тогуз-Тороуского райсуда вынес неправосудное решение: возбуждено дело
Задержан экс-начальник отдела Налоговой службы по Панфиловскому району
Популярные новости
Житель Джалал-Абада организовал подпольное медресе и&nbsp;проводил занятия с&nbsp;детьми Житель Джалал-Абада организовал подпольное медресе и проводил занятия с детьми
За&nbsp;критику власти. В&nbsp;Нарыне задержан известный акын Аскат Жетиген За критику власти. В Нарыне задержан известный акын Аскат Жетиген
Зону отдыха, принадлежащую Равшану Джеенбекову, вернули в&nbsp;госсобственность Зону отдыха, принадлежащую Равшану Джеенбекову, вернули в госсобственность
Пропала после ссоры с&nbsp;мужем. В&nbsp;БЧК нашли тело Асель Жанарбек кызы Пропала после ссоры с мужем. В БЧК нашли тело Асель Жанарбек кызы
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
19 марта, вторник
08:36
В Ноокене чиновники ради личной выгоды продали земельный участок Лесного фонда В Ноокене чиновники ради личной выгоды продали земельны...
08:19
Член ОПГ шантажировал и вымогал деньги у бишкекчанина, его задержали
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 марта, понедельник
23:42
В WhatsApp на Android появится функция блокировки при помощи пароля
23:20
Медики объяснили, почему детям не рекомендуется держать пост орозо
22:57
Житель Баткена незаконно хранил огнестрельное оружие. Его задержали
22:39
В рамках месячника более 680 тысяч мужчин проверили здоровье
22:10
Бишкекский мусорный полигон огородили старым забором