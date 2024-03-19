В Ноокене чиновники ради личной выгоды продали земельный участок Лесного фонда

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, незаконно передавших земли Лесного фонда в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, прокуратура района провела проверку в Ноокенском филиале Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.

«Сотрудники районного филиала службы земельных ресурсов, злоупотребляя должностным положением, в целях извлечения выгоды передали гражданину К.К. в частную собственность земельный участок Государственного лесного фонда при Тоскоол-Атинском лесничестве и выдали ему государственный акт», — говорится в сообщении.

В результате государству причинен материальный ущерб на сумму 2 миллиона 63 тысячи 35 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Расследование поручено РОВД Ноокенского района.