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Происшествия

Разыскиваемый за преступление в России угнал машину в Баткене

В Баткенской области задержан гражданин, угнавший автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 17 марта в милицию с заявлением обратился 19-летний житель села Жениш Кадамджайского района и сообщил, что неизвестный угнал автомобиль Daewoo Tico, принадлежавший другому гражданину.

Заявление зарегистрировано в ОВД Кадамджайского района по статье 211 «Угон автомототранспортного средства». Начато досудебное производство.

Задержан гражданин села Чекелик Баткенской области 50-летний Ш.И. Ранее он был неоднократно судим.

В ходе проверки установлено, что задержанный находится в розыске за совершение преступления в России. Подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289346/
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