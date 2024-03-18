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Камчыбек Ташиев ознакомился с новым оснащением Погранслужбы

Председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев посетил войсковую часть Пограничной службы ГКНБ, где ознакомился с новым военно-техническим имуществом. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

По его данным, первый заместитель председателя — директор Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев доложил Камчыбеку Ташиеву, что в рамках обеспечения подразделений охраны границы из республиканского бюджета для пограничного ведомства были выделены финансовые средства для приобретения тылового имущества и специальной техники.

Учитывая проводимую работу по оснащению подразделений Пограничной службы, закупленное военно-техническое имущество будет направлено в подразделения охраны границы.

ГКНБ КР

Камчыбек Ташиев также отметил, что со стороны руководства страны и ведомства создаются все необходимые условия для успешного выполнения стоящих перед Пограничной службы боевых задач.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289335/
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