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Происшествия

В Сокулуке сожитель убил женщину. Подозреваемый объявлен в розыск

В Сокулуке сожитель убил женщину. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 2 марта 2024 года в милицию поступила информация о том, что в районе дачи «Электромеханик» Сокулукского района обнаружено тело М.А.,1975 года рождения, с признаками насильственной смерти.

Факт зарегистрировали в ОВД Сокулукского района. Возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Установлено, что преступление совершено сожителем погибшей, ранее неоднократно судимым Бердибеком Шеримкуловичем Шаршеевым, 1975 года рождения, который после совершения преступления скрылся.

Граждан, владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по номерам телефонов: 0312607567, 0500666600, 0702451577 а также на короткий номер 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289197/
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