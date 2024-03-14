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Происшествия

В ГУВД прокомментировали аварию с участием сына Азимбека Бекназарова

Накануне в социальных сетях распространилось видеообращение Азимбека Бекназарова, где он обращается к президенту. Он утверждает, что в автомобиле его сына специально перерезали тормозные шланги, в результате чего он попал в дорожно-транспортное происшествие. В ГУВД Чуйской области прокомментировали заявление политика.

В ведомстве сообщают, что высказывание Азимбека Бекназарова не соответствует действительности. По факту было начато досудебное производство.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

В ходе досудебного производства был установлен и допрошен фельдшер скорой помощи села Военно-Антоновка гражданин Ш.М., 1979 года рождения. Он сообщил, что 12 марта примерно в 12.00 на 6-м километре автодороги Бишкек — аэропорт «Манас» водитель автомобиля Honda Fit, гражданин Руслан Бекназаров, 1981 года рождения, совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes Benz Sprinter под управлением гражданина М.В.

Руслану Бекназарову на месте оказана первая медицинская помощь, и так как водители по факту ДТП разобрались между собой, они не стали сообщать сотрудникам милиции.

Были также допрошены свидетели, автомашины водворены на штрафстоянку, назначены соответствующие экспертизы.

В ходе осмотра автомобиля марки Honda Fit с участием судебно-автотехнического эксперта было установлено, что в тормозной системе каких-либо повреждений обнаружено не было, тормозной шланг находился в целостности, что подтверждается наличием жидкости в тормозном бачке.

пресс-служба ГУВД Чуйской области

По факту проводится соответствующее досудебное производство. По результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями УПК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289068/
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