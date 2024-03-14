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Происшествия

В Чуйской области водитель сбил школьников и скрылся. Его задержали

В Чуйской области произошло ДТП с участием школьников. Об этом сообщает УОБДД региона.

По информации ведомства, 13 марта 2024 года примерно в 15.04 неизвестный водитель в селе Люксембург Иссык-Атинского района сбил учеников 4-го класса, которые переходили дорогу по пешеходному переходу возле школы имени Ваккера. После совершения автонаезда водитель скрылся с места происшествия.

14 марта во время рейдовых мероприятий задержан водитель, 2000 года рождения, М.у.А. Он доставлен в следственную службу УВД Иссык-Атинского района. Автомобиль Mercedes-Benz отправлен на штрафстоянку. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289042/
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