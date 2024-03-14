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Происшествия

Пропала после ссоры с мужем. Асель Жанарбек кызы не могут найти уже месяц

В Канте уже месяц не могут найти 19-летнюю Асель Жанарбек кызы. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

По его данным, поиски продолжаются. По словам отца пропавшей, он выдал дочь замуж в декабре. 15 февраля в 1.30 девушка вышла из дома супруга после конфликта и пропала. 

«Куртка, шлепанцы, телефон остались у БЧК. Их забрала милиция. Предположили, что она утонула. Но там ее нет, 15 дней уже ищем. Как нам рассказали, первым вещи моей дочери увидел брат моего зятя, который прибежал следом за ней и сообщил родителям», — рассказывал отец Асель Жанарбек кызы.

Как отметили родственники пропавшей, поводом для ссоры молодой пары стал дорогой телефон, который Асель Жанарбек кызы купила в кредит и подарила супругу. Муж девушки, в свою очередь, продал смартфон еще до того, как сумма займа была погашена.

Граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении Асель Жанарбек кызы, просят сообщить по телефонам: 0312616907, 0313252147 (дежурная часть), 0700067863, 0709502955.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Пропавшая Асель Жанарбек кызы

Приметы: рост 150-155 сантиметров, волосы каштанового цвета, худощавого телосложения. Была одета в черно-белую водолазку, черные штаны, на ногах сланцы розового цвета.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289029/
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