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Владелец «Капитал Групп» объявлен в розыск. Финансировал ОПГ Камчи Кольбаева

По факту финансирования ОПГ Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева) объявлен в розыск российский предприниматель, владелец компании «Капитал Групп» Павел Те. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, установлены факты финансирования деятельности ОПГ вора в законе Камчыбека Асанбека, входившего в международную преступную группировку «Братский круг», одним из крупных бизнесменов России Павлом Те (известен в криминальных кругах как Паша Кореец).

Павел Те в целях получения поддержки и покровительства в Кыргызстане и ведения совместного бизнеса установил связь с представителями Камчи Кольбаева и находящимся в розыске членом ОПГ Азимом Роем (известен в криминальных кругах как «крестный отец» Камчыбека Асанбека Руслан Чалдоварский, неоднократно судимый за тяжкие преступления).

При этом Павел Те, зная о криминальном статусе Камчыбека Асанбека, оказывал финансовую помощь в строительстве объектов недвижимости последнего в КР.

В отношении Павла Те постановлением Октябрьского райсуда Бишкека заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также постановлением судебного органа объявлен в розыск для привлечения к уголовной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288792/
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