Дело о финансовых пирамидах. Подозреваемый арестован на время следствия

Основной фигурант уголовного дела об организации финансовой пирамиды арестован и этапирован в СИЗО Бишкека на срок расследования — два месяца.

Решение вынес Первомайский районный суд.

Напомним, 7 марта пресс-служба МВД сообщила о задержании гражданина КР 1981 года рождения. По ее данным, он является основным фигурантом дела.

В марте с письменными заявлениями в милицию обратились свыше ста граждан, которые просили принять меры в отношении владельцев компании Charge fast («быстрая зарядка»).

«Они входят в доверие под предлогом того, что удвоят деньги. Завладев средствами, скрывались, не выполнив обещанного», — говорилось в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация финансовых пирамид».