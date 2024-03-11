09:52
USD 89.43
EUR 97.46
RUB 0.99
Происшествия

Дело о финансовых пирамидах. Подозреваемый арестован на время следствия

Основной фигурант уголовного дела об организации финансовой пирамиды арестован и этапирован в СИЗО Бишкека на срок расследования — два месяца.

Решение вынес Первомайский районный суд.

Напомним, 7 марта пресс-служба МВД сообщила о задержании гражданина КР 1981 года рождения. По ее данным, он является основным фигурантом дела.

В марте с письменными заявлениями в милицию обратились свыше ста граждан, которые просили принять меры в отношении владельцев компании Charge fast («быстрая зарядка»).

«Они входят в доверие под предлогом того, что удвоят деньги. Завладев средствами, скрывались, не выполнив обещанного», — говорилось в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация финансовых пирамид».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288628/
просмотров: 340
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан основной фигурант дела о финансовых пирамидах
Финансовая пирамида. В Караколе задержали еще двоих представителей Charge fast
В Бишкеке задержаны подозреваемые в организации финансовой пирамиды
МВД Кыргызстана: Ущерб от финансовых пирамид превысил 68 миллионов сомов
Халяльные инвестиции. МВД предупреждает о мошеннических схемах в Telegram
358 уголовных дел по финансовым пирамидам расследовано МВД в 2023 году
В Бишкеке задержали казахстанца, создавшего финансовую пирамиду на родине
В Турции задержали одну из организаторов финансовой пирамиды FINIKO
Россия выдала Кыргызстану разыскиваемого организатора финансовой пирамиды Finiko
За рекламу финансовых пирамид теперь будут штрафовать. Президент подписал закон
Популярные новости
Задержана преступная группа, перебрасывающая наркотики в&nbsp;колонии Чуйской области Задержана преступная группа, перебрасывающая наркотики в колонии Чуйской области
В&nbsp;Бишкеке угнали Audi A4. Машину нашли, а&nbsp;подозреваемый пытался скрыться В Бишкеке угнали Audi A4. Машину нашли, а подозреваемый пытался скрыться
Нашли еще одну фирму Кольбаева. Должна была поставлять продукты на&nbsp;Кумтор Нашли еще одну фирму Кольбаева. Должна была поставлять продукты на Кумтор
Замдекана ОшГУ подозревается в&nbsp;незаконном получении $900 Замдекана ОшГУ подозревается в незаконном получении $900
Бизнес
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
11 марта, понедельник
09:50
В Кыргызстане определился победитель Суперлиги по футзалу В Кыргызстане определился победитель Суперлиги по футза...
09:37
Кыргызстанцы выиграли турнир по спортивным бальным танцам в Москве
09:11
Yasar Dogu&Vehbi Emre. Эрназар Акматалиев выиграл золотую медаль
09:03
Дело о финансовых пирамидах. Подозреваемый арестован на время следствия
08:43
Вспышка кори. Медработники готовятся ко второму этапу дополнительной иммунизации
10 марта, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 марта: осадки не ожидаются