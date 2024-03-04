В Сулюкте оштрафовали родителей, дети которых нарушили дорожную безопасность

В городе Сулюкте оштрафовали родителей, дети которых нарушили безопасность на дорогах. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.

По ее данным, участковые инспекторы ОВД города Сулюкты в целях контроля безопасности детей и предотвращения нарушений работают в дневную и ночную смены.

«Проверены компьютерные клубы и кафе. Выявлены и переданы родителям четверо детей, которые катались на дороге после обильного снегопада, тем самым создавая опасную ситуацию», — отметили в ведомстве.

На основании Кодекса о правонарушениях КР в отношении нарушителей составили протоколы и наложены штрафы.