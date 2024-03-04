Бекзат Омурбеков, подозреваемый в мошенничестве, заключен под стражу до 1 мая

Бекзат Омурбеков заключен под стражу до 1 мая в СИЗО-1 Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба Первомайского районного суда.

По ее данным, постановлением суда от 3 марта ходатайство следователя следственной службы УВД Первомайского района удовлетворено. В отношении обвиняемого О. уулу Б. применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 1 мая, в СИЗО-1 Бишкека.

Ранее МВД сообщило о задержании по подозрению в мошенничестве О.Б. и Ш.Т., которые, войдя в доверие, обманным путем, прикрываясь якобы имеющимися связями с руководством страны, под предлогом трудоустройства на должность главы одного из регионов взяли $50 тысяч.