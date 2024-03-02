Обещал должность главы региона. Задержан подозреваемый в мошенничестве

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве, он, прикрываясь связями с руководством страны, обещал людям должности. Об этом сообщает МВД.

По данным ведомства, 21 июня 2023 года в УВД Первомайского района столицы с заявлением обратился гражданин Т.И. Он просил принять меры в отношении О.Б. и Ш.Т., которые, войдя в доверие, обманным путем, прикрываясь якобы имеющимися связями с руководством страны, под предлогом трудоустройства на должность главы одной из регионов взяли у него $50 тысяч.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе следствия установлен и задержан подозреваемый О.Б., 1992 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Как отмечается, один из задержанных — Бекзат Омурбеков, приближенный Садыра Жапарова.

В настоящее время устанавливается его возможная причастность к совершению аналогичных фактов преступлений.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по номерам телефонов: 0700002020 или 102.