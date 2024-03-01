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В Бишкеке за вымогательство $20 тысяч задержан подполковник милиции угрозыска

По факту вымогательства взятки задержан сотрудник главного управления уголовного розыска МВД КР. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 29 февраля ГКНБ вместе с Военной прокуратурой в рамках уголовного дела, возбужденного по факту статьи 343 УК КР «Вымогательство взятки» в размере $20 тысяч, при получении части от вымогаемой суммы в $4 тысяч с поличным пойманы оперуполномоченный 4-го управления ГУУР МВД КР подполковник милиции К.М.К, а также граждане С.У.Ж. и Т.А.С.

Установлено, что указанные лица вымогали деньги за возбуждение уголовного дела по факту мошенничества и возврата автомобиля. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288006/
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