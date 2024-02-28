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В СИЗО города Ош осужденный член ОПГ вымогал у сокамерников деньги и участок

Факты вымогательства выявлены в местах лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, у отбывающих срок наказания осужденных, угрожая, вымогали деньги.

Установлено, что осужденный житель Кадамджайского района Баткенской области К.К., 2000 года рождения, находясь в камере учреждения СИН № 25 в Оше, вымогал у 35-летнего сокамерника 10 тысяч сомов. Осужденный обратился к своим родственникам и знакомым и перевел вымогателю требуемую сумму.

Кроме этого, К.К. избил 38-летнего мужчину, также содержащегося с ним в одной камере, и, угрожая расправой, требовал передать ему земельный участок.

Отмечается, что заключенный уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности, состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ. Установлена его причастность как минимум к двум фактам вымогательства.

Возбуждено уголовное дело по статье 208 «Вымогательство» УК КР. Расследование проводит следственная служба СИН. Предъявлено обвинение.

Устанавливается причастность осужденного к другим фактам вымогательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287864/
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