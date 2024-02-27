Ударил ножом и скрылся. В Бишкеке задержан гражданин, находящийся в розыске

В Бишкеке задержан гражданин, ранее находящийся в розыске. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, на территории Ошского рынка задержан уроженец Чуйской области Р.Р., 1986 года рождения, ранее находящийся в розыске по статье 130 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

Отмечается, что 21 ноября 2023 года примерно в 00.13 в дежурную часть УВД Свердловского района Бишкека поступило сообщение, что по улице Фирсова мужчина ударил ножом человека, после скрылся.

Подозреваемого нашли с помощью камер видеонаблюдения.