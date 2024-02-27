На Иссык-Куле задержали мужчину с наркотиками на 200 тысяч сомов

Задержан житель села Ананьево Иссык-Кульской области, который подозревается в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, оперативникам поступила информация о том, что мужчина незаконно хранит наркотики.

Фото пресс-службы МВД

«У подозреваемого 20-летнего С.А. нашли 31 пакетик синтетического наркотика «Альфа РВР» весом свыше 58 граммов. Приблизительная стоимость— более 200 тысяч сомов. Также он показал, где заложил еще 16 пакетиков», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы МВД

В отношении подозреваемого избрана мера пресечение в виде заключения под стражу сроком на один месяц. Ведется следствие.