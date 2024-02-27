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В Екатеринбурге продавцы из числа кыргызстанцев устроили забастовку

В Екатеринбурге в торговом центре «Пекин» продавцы устроили забастовку из-за роста аренды. Об этом сообщается в Telegram-канал «Безумный Екб».

Стихийный митинг продавцов начался против повышения оплаты аренды помещений, цену в ТЦ повысили на 20 процентов.

СМИ
Фото СМИ. В Екатеринбурге продавцы из числа кыргызстанцев устроили забастовку

По данным портала Е1, цены на аренду будут повышены с марта, при этом их начали увеличивать еще в конце прошлого года — всего рост стоимости для арендаторов составит 30 процентов. Из-за этого продавцы закрыли торговые павильоны и отказались работать. По словам сотрудника администрации «Таганского ряда», повышение стоимости аренды связано с ростом цен на услуги ЖКХ.

Администрация комплекса призывала собравшихся разойтись и планирует провести переговоры с арендаторами, которые устроили забастовку.

«Мы в ситуации разбираемся. Уверяю вас, что уже сегодня администрация торгового центра лично переговорит с каждым арендатором. Пока могу лишь вам сказать, что эта ситуация создана во многом искусственно и к торговому центру никакого отношения не имеет», — прокомментировали представители торгового центра.

На место инцидента приехали представители Генконсульства Кыргызстана. Они намерены принять участие в переговорах с руководством ТЦ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287657/
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