В Екатеринбурге в торговом центре «Пекин» продавцы устроили забастовку из-за роста аренды. Об этом сообщается в Telegram-канал «Безумный Екб».

Стихийный митинг продавцов начался против повышения оплаты аренды помещений, цену в ТЦ повысили на 20 процентов.

Фото СМИ. В Екатеринбурге продавцы из числа кыргызстанцев устроили забастовку

По данным портала Е1, цены на аренду будут повышены с марта, при этом их начали увеличивать еще в конце прошлого года — всего рост стоимости для арендаторов составит 30 процентов. Из-за этого продавцы закрыли торговые павильоны и отказались работать. По словам сотрудника администрации «Таганского ряда», повышение стоимости аренды связано с ростом цен на услуги ЖКХ.

Администрация комплекса призывала собравшихся разойтись и планирует провести переговоры с арендаторами, которые устроили забастовку.

«Мы в ситуации разбираемся. Уверяю вас, что уже сегодня администрация торгового центра лично переговорит с каждым арендатором. Пока могу лишь вам сказать, что эта ситуация создана во многом искусственно и к торговому центру никакого отношения не имеет», — прокомментировали представители торгового центра.

На место инцидента приехали представители Генконсульства Кыргызстана. Они намерены принять участие в переговорах с руководством ТЦ.