За публикации в соцсетях в России задержали кыргызстанца

Задержан гражданин, находившийся в межгосударственном розыске. Он призывал к массовым беспорядкам через соцсети. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По его данным, в ходе мониторинга интернет-ресурсов было установлено, что гражданин Б.К. через социальные сети распространяет видеоматериалы, направленные на обострение общественно-политической ситуации.

Фото пресс-службы МВД КР

Согласно заключению экспертизы, указанные материалы содержат призывы к массовым беспорядкам, подстрекательства к нарушению общественного порядка и общественной безопасности.

Возбуждено уголовное дело по статье 36, 278 ч.1, (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых устройств либо оказанием вооруженного сопротивления представителю власти) УК КР.

В декабре 2023 года вышеуказанный гражданин Б.К., 1980 года рождения, скрывающийся за границей, был объявлен в межгосударственный розыск.

По имеющимся данным, он в феврале 2020 года выехал за границу и пребывал на территории России. Также известно, что он разыскивается отделом внутренних дел города Таш-Комура за злостное уклонение от уплаты алиментов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение вышеуказанного гражданина — он скрывался на территории Московской области.

В настоящее время он доставлен в Бишкек. Следствие продолжается.