Били подследственных и вымогали деньги. Задержан экс-начальник ИВС Джалал-Абада

Сотрудники ИВС за денежное вознаграждение создавали благоприятные условия членам ОПГ, которые свободно передвигались, заходили во все камеры и путем избиения подследственных вымогали у них крупные денежные средства. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, члены ОПГ принуждали арестантов звонить родственникам и знакомым с просьбой перевести деньги на электронные кошельки.

«Установлено, что за 2023 год члены ОПГ по вышеуказанной схеме получили от арестантов ИВС 6 миллионов 500 сомов, которые затем были перечислены в общую кассу», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в рамках расследования задержан и водворен в СИЗО ГКНБ бывший начальник ИВС ОВД Джалал-Абада. Также задержаны члены ОПГ — организаторы этой преступной схемы.