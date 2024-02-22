11:34
USD 89.43
EUR 96.57
RUB 0.97
Происшествия

Били подследственных и вымогали деньги. Задержан экс-начальник ИВС Джалал-Абада

Сотрудники ИВС за денежное вознаграждение создавали благоприятные условия членам ОПГ, которые свободно передвигались, заходили во все камеры и путем избиения подследственных вымогали у них крупные денежные средства. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, члены ОПГ принуждали арестантов звонить родственникам и знакомым с просьбой перевести деньги на электронные кошельки.

«Установлено, что за 2023 год члены ОПГ по вышеуказанной схеме получили от арестантов ИВС 6 миллионов 500 сомов, которые затем были перечислены в общую кассу», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в рамках расследования задержан и водворен в СИЗО ГКНБ бывший начальник ИВС ОВД Джалал-Абада. Также задержаны члены ОПГ — организаторы этой преступной схемы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287382/
просмотров: 595
Версия для печати
Материалы по теме
Задержан экс-мэр Чолпон-Аты. Его подозревают в передаче земли Камчи Кольбаеву
Государству вернули участок около базы «Каракол». Принадлежал ОПГ Кольбаева
За связь с ОПГ из прокуратуры уволили одного сотрудника — Курманкул Зулушев
В Кара-Суу задержали члена ОПГ, подозреваемого в крупном мошенничестве
В городе Ош мужчина купил грузовик и скрылся, не оплатив всей суммы
В Кыргызстане задержали 67 членов ОПГ Камчи Кольбаева
Задержан член ОПГ Кадырбека Досонова. В чем его обвиняют
Осужденным кыргызстанцам пытаются навязывать криминальную политику из-за рубежа
Директора стройкомпании «Эмарк Групп» отпустили из СИЗО под подписку о невыезде
Директор стройкомпании «Бурана Гранд» отпущен из СИЗО
Популярные новости
Самолет экстренно сел в&nbsp;Гонконге из-за взрыва пауэрбанка на&nbsp;борту Самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка на борту
Ради хайпа. В&nbsp;Оше задержана женщина, которая издевалась над своим ребенком Ради хайпа. В Оше задержана женщина, которая издевалась над своим ребенком
Родственница пациента избила медсестру в&nbsp;Нацгоспитале Родственница пациента избила медсестру в Нацгоспитале
Забор аэропорта &laquo;Иссык-Куль&raquo; рухнул во&nbsp;второй раз Забор аэропорта «Иссык-Куль» рухнул во второй раз
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
22 февраля, четверг
11:24
Закон о НКО. Надира Нарматова сама иноагент, считает Дастан Бекешев Закон о НКО. Надира Нарматова сама иноагент, считает Да...
11:20
Закон об иноагентах принят во втором чтении. Кто как голосовал (список)
11:19
Более 3,5 тысячи случаев заболевания корью зарегистрировали с начала года
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 февраля
10:55
Задержан замминистра труда Улан Чаначев. Подозревают в присвоении денег