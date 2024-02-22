В Джалал-Абаде задержаны члены террористической организации

Сотрудники УВД Оша изъяли оружие и наркотики у членов международной террористической организации. Об этом сообщило МВД.
По данным ведомства, 14 февраля на основании постановления Ошского городского суда проведены обыски в домах восьми граждан. Изъяты вещественные доказательства, а именно:
- три единицы огнестрельного оружия образца «Сайга»;
- три пистолета;
- два заточенных ножа;
- средства дистанционной связи (рации) и боеприпасы.
Кроме того, в качестве вещественных доказательств изъяты книги на арабском, кыргызском, узбекском языках, тетради, сим-карты, флеш-карты, мобильные телефоны, компьютерные и CD-DVD диски, которые могут содержать религиозный террористический и экстремистский контент. Также изъяты наркотические средства, похожие на опий, со специфическим запахом.
Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия.
Граждане А.Х.О. и А.Д. водворены в ИВС УВД южной столицы.