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В Джалал-Абаде задержаны члены террористической организации

Сотрудники УВД Оша изъяли оружие и наркотики у членов международной террористической организации. Об этом сообщило МВД.

По данным ведомства, 14 февраля на основании постановления Ошского городского суда проведены обыски в домах восьми граждан. Изъяты вещественные доказательства, а именно:

  • три единицы огнестрельного оружия образца «Сайга»;
  • три пистолета;
  • два заточенных ножа;
  • средства дистанционной связи (рации) и боеприпасы.

Кроме того, в качестве вещественных доказательств изъяты книги на арабском, кыргызском, узбекском языках, тетради, сим-карты, флеш-карты, мобильные телефоны, компьютерные и CD-DVD диски, которые могут содержать религиозный террористический и экстремистский контент. Также изъяты наркотические средства, похожие на опий, со специфическим запахом.

Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия.

Граждане А.Х.О. и А.Д. водворены в ИВС УВД южной столицы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287357/
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