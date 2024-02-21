Мэрия Оша незаконно выделила земельный участок стоимостью 5 миллионов сомов

Должностные лица мэрии Оша и Ошского регионального управления архитектуры незаконно выделили земельный участок стоимостью 5 миллионов сомов. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, в нарушение порядка очередности незаконно выделили земельный участок площадью 400 квадратных метров, расположенный в городе Оше по улице Бекмуратова.

«Указанный земельный участок после получения соответствующих документов реализован другим лицам, в результате государству причинен материальный ущерб», — говорится в сообщении.

По данному факту прокуратура города Оша возбудила уголовное дело по злоупотреблению должностным положением. Расследование поручили УВД Оша.