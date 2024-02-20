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Происшествия

Задержаны сотрудники ГУ «Унаа». Организовали коррупционную схему

Задержаны заведующий отделом и специалист государственного учреждения «Унаа». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренных статьей 337 УК КР, выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема, организованная отдельными сотрудниками ГУ «Унаа» в сговоре с частными лицами, занимающимися перегоном машин в целях уклонения от таможенных и других платежей.

Частные лица занимались ввозом автомашин под видом отдельных запчастей кузова и двигателя, что позволило им значительно снизить таможенные сборы. Однако ввезенные подобным образом машины не имели первичных документов для постановки на учет.

Несмотря на это, заведующий и специалисты ГУ «Унаа» в целях получения материальной выгоды, войдя в сговор с частными лицами, занимающимися ввозом авто из Кореи, за последние несколько лет, поставили на учет более 600 машин без первичных документов. В результате государственному бюджету нанесен многомиллионный ущерб.

Задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР заведующий Кызыл-Кийского отдела ГУ «Унаа» К.А.Т. и специалист ГУ «Унаа» К.Т.Н. Ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению других причастных лиц ГУ «Унаа».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287213/
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