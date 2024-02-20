Ради хайпа. В Оше задержана женщина, которая издевалась над своим ребенком

В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлено, как женщина издевается над своим ребенком в прямом эфире TikTok.

На кадрах видно, как она заставляет свою дочь пить пиво, выражается нецензурно и издевается над ребенком. Участники эфира просили не избивать малышку. Женщина заявила, что ждет, чтобы люди отправили ей деньги в качестве помощи.

Фото УВД Оша. Задержанная с ребенком

Комментируя происшествие, в УВД Оша отметили, что героиней ролика является 29-летняя жительница Сулюкты Ж.Г., которая 17 февраля приехала в южную столицу к знакомым. Ее задержали. Свое поведение в прямом эфире в соцсетях она объяснила тем, что делала это ради хайпа и для того, чтобы припугнуть своего супруга.

В городской милиции также добавили, что женщина извинилась перед пользователями соцсетей за свое поведение. Задержанную передали в следственную службу для дачи юридической оценки ее действиям.