Взял машину и сбежал. Подозреваемого в мошенничестве задержали в Лейлеке

В Лейлекском районе задержан гражданин по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщило УВД Баткенской области.

По его данным, в милицию с заявлением обратился житель села Андарак Лейлекского района. Он просил принять меры в отношении 28-летнего М.А., который в феврале 2023 года купил у него машину ВАЗ 2107 стоимостью 265 тысяч сомов, но, не заплатив денег, сбежал.

Фото пресс-службы УВД Баткенской области

Заявление зарегистрировали по статье 209 (мошенничество) УК КР.

По подозрению задержан М.А. Он доставлен в следственную службу. Расследование продолжается.