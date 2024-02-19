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Происшествия

Взял машину и сбежал. Подозреваемого в мошенничестве задержали в Лейлеке

В Лейлекском районе задержан гражданин по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщило УВД Баткенской области.

По его данным, в милицию с заявлением обратился житель села Андарак Лейлекского района. Он просил принять меры в отношении 28-летнего М.А., который в феврале 2023 года купил у него машину ВАЗ 2107 стоимостью 265 тысяч сомов, но, не заплатив денег, сбежал. 

пресс-службы УВД Баткенской области
Фото пресс-службы УВД Баткенской области

Заявление зарегистрировали по статье 209 (мошенничество) УК КР. 

По подозрению задержан М.А. Он доставлен в следственную службу. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287123/
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