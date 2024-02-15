Экс-глава Тогуз-Тороуского райсуда вынес неправосудное решение: возбуждено дело

Экс-председатель Тогуз-Тороуского районного суда Джалал-Абадской области К.Н. обвиняется в злоупотреблении должностным положением с целью извлечения выгоды. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По ее данным, несмотря на отсутствие заявления законного представителя Б.К. о пересмотре решения райсуда по вновь открывшимся обстоятельствам, без привлечения сторон и иных участников судебного процесса, без составления протоколов судебных заседаний незаконно рассмотрел гражданское дело в порядке особого производства и далее своим неправосудным определением от 17 сентября 2021 года отменил решение Тогуз-Тороуского районного суда от 9 июня 2021-го о признании за К.Т. права собственности на квартиру, расположенную в микрорайоне «Нур-Жайык» в селе Казарман, и в декабре того же года своим решением обязал кадастровую службу зарегистрировать Ж.М. в качестве ее собственника.

Указанные незаконные судебные акты экс-председателя суда К.Н. были отменены вышестоящими судами.

По результатам проверки Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Тогуз-Тороуского районного суда по статьям 337 «Злоупотребление должностным положением» и 352 «Вынесение неправосудного приговора или иного судебного акта» УК КР.

Расследование уголовного дела поручено ГКНБ.