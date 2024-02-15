22:18
USD 89.43
EUR 95.71
RUB 0.98
Происшествия

Экс-глава Тогуз-Тороуского райсуда вынес неправосудное решение: возбуждено дело

Экс-председатель Тогуз-Тороуского районного суда Джалал-Абадской области К.Н. обвиняется в злоупотреблении должностным положением с целью извлечения выгоды. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По ее данным, несмотря на отсутствие заявления законного представителя Б.К. о пересмотре решения райсуда по вновь открывшимся обстоятельствам, без привлечения сторон и иных участников судебного процесса, без составления протоколов судебных заседаний незаконно рассмотрел гражданское дело в порядке особого производства и далее своим неправосудным определением от 17 сентября 2021 года отменил решение Тогуз-Тороуского районного суда от 9 июня 2021-го о признании за К.Т. права собственности на квартиру, расположенную в микрорайоне «Нур-Жайык» в селе Казарман, и в декабре того же года своим решением обязал кадастровую службу зарегистрировать Ж.М. в качестве ее собственника.

Указанные незаконные судебные акты экс-председателя суда К.Н. были отменены вышестоящими судами.

По результатам проверки Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Тогуз-Тороуского районного суда по статьям 337 «Злоупотребление должностным положением» и 352 «Вынесение неправосудного приговора или иного судебного акта» УК КР.

Расследование уголовного дела поручено ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286877/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
Задержан экс-начальник отдела Налоговой службы по Панфиловскому району
Незаконно выводили земли в частную собственность в Узгенском районе
Задержан глава Уч-Коргонского айыльного аймака Баткенской области
Директора Театра оперы и балета отпустили под домашний арест
В Майлуу-Суу директор детсада получала зарплату за несуществующих сотрудников
В ЦСМ № 4 города Ош вымогали деньги с пациентов
Задержан генеральный директор Театра оперы и балета Алмазбек Истамбаев
Главного архитектора Бишкека Урмата Карыбаева отпустили под домашний арест
Сотрудники ГП «Кыргызавтожол» присвоили деньги для строительства автодороги
В Таласском районе чиновники незаконно передавали земли в частную собственность
Популярные новости
На&nbsp;Иссык-Куле местный житель решил обустроить пляж. Нанес ущерб экологии На Иссык-Куле местный житель решил обустроить пляж. Нанес ущерб экологии
Задержан владелец торговых рынков &laquo;Бугу&raquo; и&nbsp;&laquo;Макиш&raquo; в&nbsp;Караколе Задержан владелец торговых рынков «Бугу» и «Макиш» в Караколе
В&nbsp;Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельные моющие средства В Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельные моющие средства
В&nbsp;Бишкеке выявили сеть интимных услуг для высокопоставленных чиновников В Бишкеке выявили сеть интимных услуг для высокопоставленных чиновников
Бизнес
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
15 февраля, четверг
22:00
Если едете за рубеж. Телефоны и адреса посольств и консульств Кыргызстана Если едете за рубеж. Телефоны и адреса посольств и конс...
21:47
У сержанта милиции ГУВД Бишкека нашли гашиш в особо крупном размере
21:28
КРСУ и Евразийский технологический университет будут сотрудничать
21:13
Экс-глава Тогуз-Тороуского райсуда вынес неправосудное решение: возбуждено дело
21:09
Суд отпустил блогера Али Эргешова под домашний арест