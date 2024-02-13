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Происшествия

В Кыргызстане 90 человек пострадали в ДТП с участием электросамокатов

В 2023-м в Кыргызстане зарегистрировали 81 ДТП с участием электросамокатов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил начальник ГУОБДД МВД Азамат Исраилов.

По его словам, в результате ДТП пострадали 90 человек.

Депутат Шайлообек Атазов отметил, что за три года с участием электросамокатов зарегистрировано 157 ДТП, и попросил главу ГУОБДД дать информацию по этому поводу.

«Следственные органы будут выявлять, кто виноват, водитель авто или самокатчик. Если это водитель, то ему выпишут штраф. Если самокатчик виноват, то его не будут штрафовать, потому что в Кодексе о правонарушениях это не предусмотрено», — ответил Азамат Исраилов.

Отметим, комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рассматривал законопроект «О дорожном движении в Кыргызской Республике», направленный на обеспечение безопасности дорожного движения путем законодательного урегулирования вопросов, связанных с эксплуатацией средств передвижения, таких как электросамокаты, самокаты, гироскутеры и иные подобные устройства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286645/
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