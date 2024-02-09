17:50
USD 89.43
EUR 96.39
RUB 0.98
Происшествия

Четыре человека погибли в результате стрельбы на рынке в Грузии

В Грузии убиты четыре человека в результате стрельбы на одном из местных рынков. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на МВД.

Установлено, что стрельбу открыл мужчина. Он ворвался в мясной отдел рынка и начал вести прицельный огонь из огнестрельного оружия по продавцам.

В результате стрельбы погибли четыре человека, в том числе дядя подозреваемого, который работал на рынке. Ранен один человек — двоюродный брат подозреваемого.

Отмечается, что стрельба произошла на так называемом Стамбульском рынке Рустави.

По подозрению в стрельбе задержан Г.О.,1988 года рождения. 

По данным телеканала «Рустави 2», мужчина работал на рынке с родственниками, у них возник конфликт. Стрельбу мужчина открыл, предварительно, из мести. Среди погибших, как сообщается, водитель такси, который оказался на месте стрельбы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286397/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанца задержали в Москве за убийство 28-летней давности
Тройное убийство в Бишкеке. Горсуд оставил в силе решение первой инстанции
В Баткене муж задушил жену во время ссоры
В Казахстане экс-министр экономики убил жену. Расследование дела завершено
В туалете частного дома нашли утопленное тело мужчины. Задержан подозреваемый
Кыргызстанцев среди погибших в результате стрельбы в университете Праги нет
В Карловом университете в Праге произошло массовое убийство
В Кочкоре в убийстве ветерана МВД обвиняют сотрудника УОБДД
Задержаны подозреваемые в убийстве криминального авторитета Максата Карасартова
Спустя 15 лет МВД раскрыло убийство отца членов ОПГ Мирлана и Нурлана Коноевых
Популярные новости
За&nbsp;незаконную регистрацию авто задержаны сотрудники Сокулукского ГУ&nbsp;&laquo;Унаа&raquo; За незаконную регистрацию авто задержаны сотрудники Сокулукского ГУ «Унаа»
В&nbsp;Ботсаду нашли повешенным экс-начальника УВД Октябрьского района Бишкека В Ботсаду нашли повешенным экс-начальника УВД Октябрьского района Бишкека
Городские власти при поддержке милиции остановили работу завода ЗАО &laquo;Кум-Шагыл&raquo; Городские власти при поддержке милиции остановили работу завода ЗАО «Кум-Шагыл»
В&nbsp;Бишкеке задержан член ОПГ по&nbsp;прозвищу Аза Большой. Продавал наркотики В Бишкеке задержан член ОПГ по прозвищу Аза Большой. Продавал наркотики
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
9 февраля, пятница
17:45
Акылбек Жапаров встретился с представителями турецкого бизнеса Акылбек Жапаров встретился с представителями турецкого...
17:42
Четыре человека погибли в результате стрельбы на рынке в Грузии
17:41
Уставной капитал ГИК увеличили, продав квартиры Райымбека Матраимова
17:37
Кабмин поддерживает усиление уголовной ответственности за оскорбление медиков
17:33
Ликвидация Kloop Media. Эксперт рекомендует публиковать развлекательный контент