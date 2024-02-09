Четыре человека погибли в результате стрельбы на рынке в Грузии

В Грузии убиты четыре человека в результате стрельбы на одном из местных рынков. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на МВД.

Установлено, что стрельбу открыл мужчина. Он ворвался в мясной отдел рынка и начал вести прицельный огонь из огнестрельного оружия по продавцам.

В результате стрельбы погибли четыре человека, в том числе дядя подозреваемого, который работал на рынке. Ранен один человек — двоюродный брат подозреваемого.

Отмечается, что стрельба произошла на так называемом Стамбульском рынке Рустави.

По подозрению в стрельбе задержан Г.О.,1988 года рождения.

По данным телеканала «Рустави 2», мужчина работал на рынке с родственниками, у них возник конфликт. Стрельбу мужчина открыл, предварительно, из мести. Среди погибших, как сообщается, водитель такси, который оказался на месте стрельбы.