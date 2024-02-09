В Бишкеке мужчина проник в дом и отобрал у хозяйки телефон за 22 тысячи сомов

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении грабежа. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 27 января в милицию с заявлением обратилась гражданка Т.Э. с просьбой принять меры в отношении неизвестного, который проник в ее дом по улице Достоевского в столице, выражался нецензурно и забрал мобильный телефон Samsung A52 стоимостью 22 тысячи сомов. После он скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье 206 «Грабеж» УК КР.

Задержан гражданин О.Э., 1990 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Фото пресс-службы УВД Октябрьского района

Отмечается, что подозреваемый добровольно выдал милиционерам мобильный телефон, который признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по номерам телефонов: 0502777762, 0502060693 или 102.