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Депортация кыргызстанки, ребенок которой остался в РФ: помогут правозащитники

Правозащитники пытаются помочь вернуться в Россию матери полуторамесячного ребенка, которую депортировали в Кыргызстан. Об этом сообщает ЕАН.

Напомним, мальчик проходит лечение в Свердловской областной детской больнице.

Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова подключилась к решению проблемы.

«Ситуация сложная. Мать не может сейчас вернуться к тяжелобольному ребенку, поэтому она обратилась за правовой помощью к юристу правозащитной сети «Миграция и право» Ирине Некрасовой. Мы договорились действовать сообща, подсказывать, помогать. Главное  есть родственники, которые твердо намерены заботиться о ребенке и поддержать его маму»,  отметила она.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге депортировали кыргызстанку, оставив ее ребенка в больнице. Мальчику, которому всего 1,5 месяца, помогают сестры милосердия и волонтеры.

У малыша диагностирована врожденная инфекция. По словам активистов, его мать депортировали из России за нарушение миграционного режима. Отец ребенка живет в Свердловской области, но из-за работы не может круглосуточно с ним находиться и ухаживать. В соцсетях были размещены объявления о поиске волонтеров.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286201/
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