В Екатеринбурге депортировали кыргызстанку, оставив ее ребенка в больнице. Мальчику, которому всего 1,5 месяца, помогают сестры милосердия и волонтеры, сообщает ЕАН.

У малыша диагностирована врожденная инфекция. По словам активистов, его мать депортировали из России за нарушение миграционного режима. Отец ребенка живет в Свердловской области, но из-за работы не может круглосуточно с ним находиться и ухаживать. В соцсетях были размещены объявления о поиске волонтеров.

«Благодаря сестрам милосердия волонтеров мы нашли очень быстро. На сегодня полная запись на неделю вперед. Проблема, можно сказать, решена, потихоньку начинаются разговоры по поводу выписки пациента. Отец при этом активно принимает участие в лечении и восстановлении мальчика, но постоянно быть с ним не может. Так как ребенок совсем маленький, пришлось привлечь волонтеров», — рассказали в больнице.