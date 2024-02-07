16:42
USD 89.43
EUR 96.11
RUB 0.98
Происшествия

В Екатеринбурге депортировали кыргызстанку, оставив ее ребенка в больнице

В Екатеринбурге депортировали кыргызстанку, оставив ее ребенка в больнице. Мальчику, которому всего 1,5 месяца, помогают сестры милосердия и волонтеры, сообщает ЕАН.

У малыша диагностирована врожденная инфекция. По словам активистов, его мать депортировали из России за нарушение миграционного режима. Отец ребенка живет в Свердловской области, но из-за работы не может круглосуточно с ним находиться и ухаживать. В соцсетях были размещены объявления о поиске волонтеров.

«Благодаря сестрам милосердия волонтеров мы нашли очень быстро. На сегодня полная запись на неделю вперед. Проблема, можно сказать, решена, потихоньку начинаются разговоры по поводу выписки пациента. Отец при этом активно принимает участие в лечении и восстановлении мальчика, но постоянно быть с ним не может. Так как ребенок совсем маленький, пришлось привлечь волонтеров», — рассказали в больнице.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286149/
просмотров: 607
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан впервые будет представлен на промышленной выставке «Иннопром»
Кыргызстанка удостоена приза на фестивале «Коляда-Plays» за лучшую женскую роль
Кыргызстанка пыталась продать ребенка. Мальчика привезли на родину
В Бишкеке не получилось. Аскар Акаев прочтет лекции студентам Екатеринбурга
Кыргызстанка пыталась продать ребенка. Суд вынес приговор
В Екатеринбурге 20 кыргызстанцев ждут депортации
Екатеринбургу не хватает трудовых мигрантов — глава города
В Екатеринбурге пропал 15-летний кыргызстанец
Студенты из Кыргызстана будут участвовать в Евразийском форуме молодежи
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отбыл 14 суток и вышел на свободу
Популярные новости
За&nbsp;незаконную регистрацию авто задержаны сотрудники Сокулукского ГУ&nbsp;&laquo;Унаа&raquo; За незаконную регистрацию авто задержаны сотрудники Сокулукского ГУ «Унаа»
В&nbsp;Ботсаду нашли повешенным экс-начальника УВД Октябрьского района Бишкека В Ботсаду нашли повешенным экс-начальника УВД Октябрьского района Бишкека
В&nbsp;Бишкеке задержан член ОПГ по&nbsp;прозвищу Аза Большой. Продавал наркотики В Бишкеке задержан член ОПГ по прозвищу Аза Большой. Продавал наркотики
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Специалисты МЧС установили эпицентр произошедшего взрыва Авария на ТЭЦ. Специалисты МЧС установили эпицентр произошедшего взрыва
Бизнес
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
7 февраля, среда
16:39
В 2024 году Кыргызстану надо выплатить $400 миллионов внешнего долга В 2024 году Кыргызстану надо выплатить $400 миллионов в...
16:38
Аттестацию учителей и директоров предлагают сделать обязательной
15:43
В Екатеринбурге депортировали кыргызстанку, оставив ее ребенка в больнице
15:28
Дело Ырыса Жекшеналиева. Оправдательный приговор оставили в силе
15:15
Задержан иностранец, находящийся в международном розыске