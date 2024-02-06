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Кыргызстанца задержали в Москве за убийство 28-летней давности

Кыргызстанца задержали в Москве за убийство 28-летней давности. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

Уточняется, что жителя КР, организовавшего в Хакасии в середине 90-х годов бизнес, обвиняют в убийстве женщины в Абакане весной 1996 года.

Тело 30-летней женщины с травмами головы было обнаружено в одном из частных домов Абакана в марте 1996-го. Тогда было возбуждено уголовное дело по факту убийства, но найти преступника не удалось, расследование было приостановлено.

53-летний кыргызстанец был задержан в Москве. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 102 «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений» УК РСФСР. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации следствия, осенью 1995 года мужчина приехал в Хакасию и организовал бизнес по продаже одежды, но он не приносил желаемого дохода, и обвиняемый решил вернуться на родину. Перед отъездом он решил ограбить знакомого бизнесмена. 8 марта 1996-го подозреваемый пришел к нему домой, дверь открыла родственница предпринимателя. Мужчина ударил несколько раз по голове женщину, а затем задушил веревкой. После этого он похитил 3,2 миллиона рублей и скрылся. Долгое время он проживал в Кыргызстане. Вернулся в Москву, где подрабатывал на стройках. После задержания кыргызстанец признал свою вину и рассказал об обстоятельствах убийства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286090/
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