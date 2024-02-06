Оружие и боеприпасы нашли у владельца рынка «Болот» в Нарынской области

У владельца торгово-рыночного комплекса (ТРК) «Болот» обнаружили незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 2 февраля в рамках уголовного дела по статье 209 «Мошенничество» УК КР провели обыск в доме владельца ТРК «Болот» в Кочкорском районе Нарынской области — бывшего депутата Кочкорского айыльного кенеша Б.Б.

В ходе обыска изъяты:

самозарядное ружье марки MP-155 и патроны к нему;

боевой патрон, предварительно калибра 5×45 от автомата Калашникова;

документы, касающиеся деятельности ТРК «Болот»;

два удостоверения сотрудника МВД КР на имя Б.Б.;

удостоверение депутата Кочкорского айыльного кенеша на имя Б.Б;

технический паспорт автомашины «Тойота ленд крузер», 2006 года выпуска, зарегистрированной на МВД.

Отмечается, что в январе 2024 года выявили факты мошенничества со стороны администрации ТРК «Болот». Так, что Б.Б. без заключения договора купли-продажи и иных правоустанавливающих документов продавал предпринимателям торговые места (четверть 40-тонного контейнера, площадью около 7,5 квадратных метров) от 70 тысяч до 130 тысяч сомов.

«Несмотря на продажу торговых мест, Б.Б. под предлогом нахождения в его распоряжении земельных участков рынка продолжал собирать арендную плату, аналогично установленную предпринимателям, не покупавшим контейнеры (торговые места)», — отметили в ГКНБ.

Кроме того, Б.Б. в случаях простоя отдельных контейнеров по каким-либо обстоятельствам продолжал начислять предпринимателям арендную плату. В последующем под предлогом накопления долга отбирал контейнеры и перепродавал либо сдавал в аренду другим лицам, игнорируя факты покупки торговцами указанных торговых точек.

В результате бывшие владельцы торговых мест лишились контейнеров и возможности получения денежных компенсаций.

На просьбы предпринимателей заключить договор купли-продажи или вернуть вложенные деньги Б.Б. реагировал агрессивно и с угрозами. В торговых комплексах не были созданы условия, необходимые для нормальной работы предпринимателей. Ремонт в ТРК делали исключительно за счет дополнительно выделяемых средств предпринимателей.