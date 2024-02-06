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Происшествия

В СЭЗ «Бишкек» незаконно продали государственное помещение: возбуждено дело

В свободной экономической зоне «Бишкек» незаконно продали производственное помещение, принадлежащее государству. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что надзорным органом столицы проведена проверка исполнения законодательства о собственности в СЭЗ «Бишкек». Установлено, что в 1997 году производственные помещения с земельным участком 428,8 квадрата, принадлежащие государству, были сданы в аренду частной компании сроком на 40 лет.

В 2002 году была произведена незаконная процедура купли-продажи, в результате которой указанные производственные здания были реализованы в частную собственность. А в 2021-м должностные лица бишкекского филиала государственного учреждения «Кадастр» вопреки интересам службы и в целях извлечения выгоды провели незаконную регистрацию поддельных договоров купли-продажи, заключенных 19 лет назад между двумя ОсОО, и право собственности на госимущество зарегистрировали на одно из них.

Государству причинен материальный ущерб в размере 13 миллионов 850 тысяч 785 сомов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 337 (злоупотребление должностным положением), 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) и 245 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) УК КР. Проводятся следственные действия.

Прокуратурой Бишкека внесен иск в административный суд о признании недействительной регистрации договора купли-продажи.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286020/
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