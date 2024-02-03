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Сюжет: Семейное насилие

ГКНБ задержал подозреваемого в систематическом семейном насилии

Задержан гражданин Кыргызстана, подозреваемый в систематическом семейном насилии. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

В ГКНБ поступило заявление от женщины, которую преследовал бывший супруг.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Задержан подозреваемый в семейном насилии

«Следствием установлено, что он унижал и постоянно избивал А.А.Т. Кроме того, бывший супруг угрожал ей топором и ножом, периодически забирал младшего ребенка из детского сада и возвращал матери после унижения ее чести и достоинства. Отправлял порнографические материалы старшей дочери», — говорится в сообщении.

Пострадавшая неоднократно обращалась в органы внутренних дел, но в отношении бывшего супруга применялись меры административного характера.

Было наложено административное взыскание с содержанием под стражей в приемнике-распределителе ГУВД Бишкека. После отбытия наказания он продолжал преследовать женщину.

«По результатам проверки указанных фактов ГКНБ КР начато досудебное производство по статье 138 (истязание) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие по делу продолжается. ГКНБ КР напоминает о недопустимости фактов семейного насилия, при выявлении которых будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством КР, в случае подобных фактов просим незамедлительно сообщать нам», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285844/
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