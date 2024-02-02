Авария на ТЭЦ Бишкека. Главные события на 14.00

Фото из соцсетей. Вид сверху на цех ТЭЦ Бишкека, где произошла авария

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В Бишкеке ночью 2 февраля произошла вторая крупная за пять лет авария на ТЭЦ. В результате первой — в январе 2018 года — столица жила практически без отопления и горячей воды около недели.

Редакция 24.kg собрала все самое главное, что известно об аварии на столичной теплоцентрали:

В 03.00 произошло несколько хлопков на территории ТЭЦ Бишкека.

В 03.06 на теплоцентраль прибыли пожарные расчеты и приступили к тушению возгорания. В 05.05 возгорание полностью потушили.

Взорвался 14-й котлоагрегат, который отремонтировали и ввели в эксплуатацию в декабре 2023 года. Но, по данным МЧС, пока точно неизвестно, сколько котлов могло взорваться и какое оборудование пострадало.

Все 15 котлоагрегатов в старой части ТЭЦ отключили. Работает оборудование только в модернизированной части теплоцентрали.

По данным медиков, пострадали пять сотрудников ТЭЦ. Трое в реанимации, двое после оказания помощи от госпитализации отказались.

Школы срочно перевели на онлайн-обучение. Медики работают в штатном режиме, но отменили плановые операции.

Президент Садыр Жапаров взял ситуацию под личный контроль. Глава кабинета министров Акылбек Жапаров прервал поездку в Казахстан и срочно вернулся в Бишкек.

Без отопления остались 12-й, 11-й, 6-й, 7-й, 3-й, 5-й и часть 8-го микрорайонов, микрорайоны «Улан» и «Кок-Жар».

Две версии аварии — техногенная, нештатная ситуация с оборудованием, и диверсия (рассматривают по поручению ГКНБ).

На ТЭЦ увеличили выработку электроэнергии. Обещают, что отключений света в столице не будет.