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Происшествия

Землетрясение зарегистрировали ночью в Кыргызстане

Ночью в Кыргызстане зарегистрировали землетрясение. Об этом сообщил Институт сейсмологии НАН.

По его данным, в 2.14 сейсмостанции зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре около 3,5 балла.

По предварительным сведениям Института сейсмологии, эпицентр располагался на территории КР: в 12 километрах к северо-востоку от села Кожомкул, 14 километрах к северо-востоку от села Суусамыр, 15 километрах к востоку от села Тунук и 90 километрах к юго-западу от Бишкека.

В селах Суусамыр, Тунук и Кожомкул интенсивность землетрясения составила 2,5 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285734/
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