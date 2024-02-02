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В соцсетях заявляют о намерении захватить одну из школ. ГКНБ просят разобраться

Один из пользователей социальной сети Facebook обратился к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой проконтролировать сообщения, которые распространяют в Telegram канале «Игра Бишкека». Там говорится о намерении захватить одну из школ и о ненависти к сверстникам.

Пользователь пишет, что опасается отпускать своих детей не только в школу, но даже на улицу.

Пресс-служба Бишкекского управления милиции сообщила, что в четырех районах города проводится необходимая работа в общеобразовательных учреждениях.

«Оперуполномоченные отдела по борьбе с киберпреступностью также подключены», — прокомментировали в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285716/
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