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Происшествия

В Казахстане произошла авария с участием машин из Кыргызстана. Есть погибший

На трассе Караганда — Балхаш в Казахстане 1 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автотранспортных средств с кыргызскими номерными знаками. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР.

По предварительной информации дежурных сотрудников компетентных органов РК, есть погибший и один госпитализированный в тяжелом состоянии.

Посольство продолжит работу по уточнению подробностей случившегося и оказанию помощи пострадавшим гражданам Кыргызской Республики в случае необходимости.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285665/
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