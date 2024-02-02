В Казахстане произошла авария с участием машин из Кыргызстана. Есть погибший

На трассе Караганда — Балхаш в Казахстане 1 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автотранспортных средств с кыргызскими номерными знаками. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР.

По предварительной информации дежурных сотрудников компетентных органов РК, есть погибший и один госпитализированный в тяжелом состоянии.

Посольство продолжит работу по уточнению подробностей случившегося и оказанию помощи пострадавшим гражданам Кыргызской Республики в случае необходимости.