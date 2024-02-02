Халяльные инвестиции. МВД предупреждает о мошеннических схемах в Telegram

Главное управление уголовного розыска (ГУУР) МВД предупреждает граждан о рисках вложения денег в сомнительные проекты, обещающие быстрое обогащение.

В ведомстве информируют, что в мессенджерах активно распространяются ролики под различными предлогами онлайн-заработка, агитируя население вкладывать свои денежные средства во всевозможные лжепроекты.

На фоне низкой финансовой грамотности многие рискуют попасть на удочку мошенников. Заманивая предложениями о возможности быстрого обогащения, они вытягивают из доверчивых граждан как можно больше денег. ГУУР МВД

Например, в мессенджере Telegram неизвестные рекламируют проект якобы выгодных инвестиций. Переходя по ссылке, заинтересованный человек попадает на Telegram-бота. Там начинают общаться и убеждать, предлагая быстрый заработок. Указывается, что начальная «халяльная» инвестиция —$100.

«Или другой пример, имеется канал, который ведется от лица некой женщины, где она также обещает быстрый и высокий доход. В чате публикуются отчеты об успешных сделках, выкладываются видео, где ее нахваливают якобы за заработанные деньги. В дальнейшем она начинает выманивать денежные средства с условием их гарантированного возврата», — говорится в сообщении.

ГУУР МВД напоминает, что вложение денег в финансовые пирамиды сопровождается высоким уровнем риска и полной потерей финансов.

В случае появления на своих социальных лентах вышеуказанных роликов рекомендуется действовать по следующему алгоритму: