Халяльные инвестиции. МВД предупреждает о мошеннических схемах в Telegram

Главное управление уголовного розыска (ГУУР) МВД предупреждает граждан о рисках вложения денег в сомнительные проекты, обещающие быстрое обогащение.
В ведомстве информируют, что в мессенджерах активно распространяются ролики под различными предлогами онлайн-заработка, агитируя население вкладывать свои денежные средства во всевозможные лжепроекты.
На фоне низкой финансовой грамотности многие рискуют попасть на удочку мошенников. Заманивая предложениями о возможности быстрого обогащения, они вытягивают из доверчивых граждан как можно больше денег.ГУУР МВД
Например, в мессенджере Telegram неизвестные рекламируют проект якобы выгодных инвестиций. Переходя по ссылке, заинтересованный человек попадает на Telegram-бота. Там начинают общаться и убеждать, предлагая быстрый заработок. Указывается, что начальная «халяльная» инвестиция —$100.
«Или другой пример, имеется канал, который ведется от лица некой женщины, где она также обещает быстрый и высокий доход. В чате публикуются отчеты об успешных сделках, выкладываются видео, где ее нахваливают якобы за заработанные деньги. В дальнейшем она начинает выманивать денежные средства с условием их гарантированного возврата», — говорится в сообщении.
ГУУР МВД напоминает, что вложение денег в финансовые пирамиды сопровождается высоким уровнем риска и полной потерей финансов.
В случае появления на своих социальных лентах вышеуказанных роликов рекомендуется действовать по следующему алгоритму:
- откройте канал, на который вы желаете пожаловаться;
- нажмите на название канала в верхней части экрана;
- выберите «Пожаловаться на канал»;
- выберите тип жалобы: «Спам», «Оскорбление» или «Другое»;
- подробно опишите причину вашей жалобы;
- нажмите «Отправить жалобу».