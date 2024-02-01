В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео

В Москве 25-летний кыргызстанец приехал на Патриаршие пруды в красном «Мустанге» и разбросал на улице несколько пачек пятитысячных купюр. Он сделал видео и уехал, сообщает агентство «Москва Новости».

Фото агентства «Москва Новости»

По данным журналистов, зеваки бросились собирать разбросанные купюры, но деньги оказались фальшивыми — из «Банка приколов».

Полицейские задержали любителя перформансов. Им удалось выяснить, что гость из Кыргызстана решил снять крутой ролик для своего блога. Он арендовал дорогую машину, приобрел купюры «Банка приколов» и направился в центр Москвы.

Решается вопрос о том, подлежит ли наказанию контент-мейкер.