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В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео

В Москве 25-летний кыргызстанец приехал на Патриаршие пруды в красном «Мустанге» и разбросал на улице несколько пачек пятитысячных купюр. Он сделал видео и уехал, сообщает агентство «Москва Новости».

агентства «Москва Новости»
Фото агентства «Москва Новости»

По данным журналистов, зеваки бросились собирать разбросанные купюры, но деньги оказались фальшивыми — из «Банка приколов».

Полицейские задержали любителя перформансов. Им удалось выяснить, что гость из Кыргызстана решил снять крутой ролик для своего блога. Он арендовал дорогую машину, приобрел купюры «Банка приколов» и направился в центр Москвы.

Решается вопрос о том, подлежит ли наказанию контент-мейкер.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285642/
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