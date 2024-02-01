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В Джалал-Абаде незаконно открыли вещевой рынок на государственной земле

За организацию незаконной деятельности вещевого рынка и самовольный сбор денег от владельцев торговых контейнеров задержан житель Ноокенского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

По его данным, выявлены факты коррупции при незаконном предоставлении во временное пользование земельных участков вдоль канала «Эски-Масы-Сай», находящихся на балансе МЧС, под вещевой рынок.

«Самовольно установил торговые контейнеры и с 2010 года собирал с арендаторов от 3 тысяч до 7 тысяч  сомов в месяц. Нанесен ущерб на сумму более 7 миллионов сомов», — говорится в сообщении.

Задержанный водворен в ИВС ГКНБ, ведется следствие.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285625/
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