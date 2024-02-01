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Государству вернули участок около базы «Каракол». Принадлежал ОПГ Кольбаева

Государству вернули участок около горнолыжной базы «Каракол», полученный незаконным путем организованной преступной группировкой Камчи Кольбаева. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Участок площадью 2 гектара и ориентировочной рыночной стоимостью около 10 миллионов сомов вернули на баланс Государственного природного парка «Каракол».

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Местонахождение возвращенного участка

«На земельном участке планировали строительство горнолыжной туристической базы, которая приносила бы организованной преступной группировке существенные объемы финансирования», — отметили в ведомстве.

В госкомитете добавили, что продолжаются активные следственно-оперативные мероприятия по поиску и возмещению в доход государства имущества Камчи Кольбаева и его преступной группировки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285568/
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