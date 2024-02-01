Государству вернули участок около базы «Каракол». Принадлежал ОПГ Кольбаева

Государству вернули участок около горнолыжной базы «Каракол», полученный незаконным путем организованной преступной группировкой Камчи Кольбаева. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
Участок площадью 2 гектара и ориентировочной рыночной стоимостью около 10 миллионов сомов вернули на баланс Государственного природного парка «Каракол».
«На земельном участке планировали строительство горнолыжной туристической базы, которая приносила бы организованной преступной группировке существенные объемы финансирования», — отметили в ведомстве.
В госкомитете добавили, что продолжаются активные следственно-оперативные мероприятия по поиску и возмещению в доход государства имущества Камчи Кольбаева и его преступной группировки.