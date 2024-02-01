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В Бишкеке задержали члена ОПГ, подозреваемого в хулиганстве

Задержан подозреваемый в совершении хулиганства член ОПГ. Об этом сообщило УВД Октябрьского района Бишкека.

По его данным, 21 ноября 2023 года гражданин Т.Т., находясь во дворе одного из многоэтажных домов в 5-м микрорайоне столицы, беспричинно нанес телесные повреждения гражданке У.А. После этого он скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) УК КР.

Задержан Т.Т., 1992 года рождения, состоящий на учете МВД как активный член ОПГ. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

По заключению судебно-медицинской экспертизы полученные телесные повреждения пострадавшей расцениваются как «легкий вред здоровью, повлекший за собой кратковременное расстройство».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285559/
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