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Происшествия

В Казахстане произошло ДТП с участием 26 машин

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 26 машин произошло на автодороге Западная Европа — Западный Китай возле села Нурлыкент Жуалинского района. Причиной аварии послужили сильная метель и гололед на трассе, передает Tengrinews.kz.

По информации Департамента полиции Жамбылской области, массовое ДТП произошло утром 31 января на 567-м километре автодороги.

«Из-за плохих погодных условий произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех пассажирских автобусов, четырех грузовых автомашин и легковушек. В результате ДТП погибших нет. В центральную районную больницу села Момышулы обратились 25 человек», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285553/
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