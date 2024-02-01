В Казахстане произошло ДТП с участием 26 машин

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 26 машин произошло на автодороге Западная Европа — Западный Китай возле села Нурлыкент Жуалинского района. Причиной аварии послужили сильная метель и гололед на трассе, передает Tengrinews.kz.

По информации Департамента полиции Жамбылской области, массовое ДТП произошло утром 31 января на 567-м километре автодороги.

«Из-за плохих погодных условий произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех пассажирских автобусов, четырех грузовых автомашин и легковушек. В результате ДТП погибших нет. В центральную районную больницу села Момышулы обратились 25 человек», — говорится в сообщении.