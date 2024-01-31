Смерть ребенка в стоматологии. Анестезиолога отпустили под домашний арест

Анестезиолога медцентра, обвиняемую в причинении смерти трехлетней девочке по неосторожности, отпустили под домашний арест. Об этом сообщили в Бишкекском городском суде.

По его данным, судебная коллегия изменила постановление Октябрьского районного суда о применении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

«При вынесении акта судебной коллегией учтен факт документального подтверждения наличия у обвиняемой постоянного места жительства, что предъявленное обвинение относится к категории менее тяжких, в связи с чем по делу отпали предусмотренные УПК КР основания для сохранения в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

Напомним, девочке сделали общий наркоз, после которого она умерла. Милиция возбудила уголовное дело по статье 146 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» УК КР. Экспертиза установила, что смерть девочки наступила от анафилактического шока, развившегося вследствие введения препаратов анальгина и кетонала. Анестезиолога задержали. Минздрав создал комиссию.