В Таласе распространяют объявления об оказании интим-услуг через соцсети

В Таласской области выявлен и пресечен факт распространения объявлений об оказании интим-услуг через Instagram. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, через аккаунт intim_07_tls распространялись объявления по оказанию интим-услуг. Администратор аккаунта просил заранее перевести от 500 до 2 тысяч сомов для получения адреса. Получив деньги, он под различным предлогом отказывался от предоставления услуг и не выходил на связь.

«Установлены лица, которые оказывали интим-услуги в Бишкеке. С ними провели профилактические мероприятия, в ходе которых они обязались впредь не допускать противоправных действий», — говорится в сообщении.

В настоящее время ГКНБ совместно с УВД по Таласской области продолжает работы по установлению лиц, оказывающих интим-услуги, и граждан, занимающихся содержанием притонов.