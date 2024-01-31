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Происшествия

Органы внутренних дел смогли раскрыть 64,6 процента преступлений в 2023 году

МВД Кыргызстана подвело итоги оперативно-служебной работы органов внутренних дел за 2023-й. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов отметил, что органы внутренних дел страны «в полной мере выполняют работу, направленную на борьбу с преступностью, поддержание общественного порядка, предупреждение преступлений и установление законности».

«За последние три года органам внутренних дел передали более 350 автомобилей, построили более 60 зданий и отремонтировали около 200. Эти усилия направлены на создание условий для четкого выполнения сотрудниками органов внутренних дел своих обязанностей», — сказал он.

Замминистра заметил, что в прошлом году правоохранительные органы возбудили 45 тысяч 459 уголовных дел, из них 43 тысячи 145 — органы внутренних дел, что составило 94,9 процента от общего количества. Доля раскрытия преступлений органами внутренних дел составила 64,6 процента.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285478/
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