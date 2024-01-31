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В Кара-Суу задержали члена ОПГ, подозреваемого в крупном мошенничестве

В Кара-Суу Ошской области задержали члена ОПГ, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

«Потерпевший сообщил, что 24 декабря 2023 года в Кара-Суйском районе гражданин, представившийся Султаном, взял $9 тысяч, обещая помочь с оформлением документов на ввезенные из Кореи автомобили и скрылся», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан и арестован член ОПГ. Подозреваемый ранее неоднократно судим.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285464/
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