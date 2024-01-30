В Кыргызстане не отработавшим грант студентам вузов выдавали трудовые книжки

Сотрудники МВД выявили злоупотребления в государственном образовательном гранте, а именно в отработке выпускников после распределения. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В соответствии с постановлением правительства выпускники вузов должны отработать гранты.

По данным МВД, проверка установила, что отдельные выпускники Национального университета имени Жусупа Баласагына, получившие распределение в регионы, вступили в сговор с ответственными работниками общеобразовательных учреждений, профессиональных лицеев и незаконным путем получили трудовые книжки. Подобные факты выявлены в некоторых образовательных учреждениях Таласской, Иссык-Кульской и Чуйской областей.

«В результате со стороны должностных и ответственных лиц образовательных учреждений государству причинен материальный ущерб на сумму более 2 миллионов 71 тысячи сомов. На основании выявленных фактов возбуждено уголовное дело. Четвертое управление ГУУР МВД продолжает проверки», — говорится в сообщении.