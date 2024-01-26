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Происшествия

Подпольный цех по производству сигарет обнаружили в Кара-Суйском районе

Подпольный цех по производству сигарет обнаружили в Кара-Суйском районе. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, завод построили в 2022 году, он работал подпольно.

«Оборудование (станки) для производства табачных изделий привезли из ОАЭ, их стоимость более $470 тысяч. Сырье (табак, фильтр, сигаретная бумага) и другие комплектующие для сигарет привозили из-за рубежа. Произведенные табачные изделия без акцизных марок продавали в Кыргызстане и контрабандой вывозили в соседние республики», — сообщили в ГКНБ.

Во время обыска обнаружили большое количество материалов для изготовления сигарет — табак, сигаретная бумага, этикетки, фольга, лента, фильтр и другие, а также 97 коробок с сигаретами — более 48 тысяч 500 пачек Marlboro, Platinum, Asia, Blue Sky и WT без акцизных марок.

Задержан и водворен в СИЗО ГКНБ иностранный гражданин О.В. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285176/
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